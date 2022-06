Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Aufenthaltstitel im Schuh versteckt

Weil am Rhein (ots)

Ein im Schuh versteckter, mutmaßlich gefälschter Aufenthaltstitel konnte durch die Bundespolizei bei einem 47-Jährigen aufgefunden werden. Nach Strafanzeige und Sicherstellung wurde die Ausreise des Mannes aus Deutschland überwacht.

In der Nacht auf Freitag (03.06.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Ein 47-Jähriger wies sich dabei mit einem pakistanischen Reisepass und einer nicht zum Grenzübertritt gültigen italienischen Identitätskarte aus. Bei der Durchsuchung wurde in einem Schuh des pakistanischen Staatsangehörigen ein italienischer Aufenthaltstitel aufgefunden, der jedoch Fälschungsmerkmale aufwies. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den 47-Jährigen eingeleitet. Der mutmaßlich gefälschte Aufenthaltstitel wurde sichergestellt. Da sich der Mann als Asylbewerber legal in Italien aufhalten darf wurde ihm eine Grenzübertrittsbescheinigung ausgestellt und seine Ausreise in die Schweiz überwacht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell