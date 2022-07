Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin missachtet Vorfahrt (13.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Zufahrt zur Bundesstraße 33, von der Berliner Straße kommend, verursacht. Eine 18-jährige Fahranfängerin hielt mit einem VW Golf an der Einmündung zur B 33. Dabei fuhr sie etwas zu weit vor, so dass ihr Auto in die Vorfahrtsstraße ragte. Ein vorbeifahrender Lastwagen eines 48-Jährigen erfasste den VW mit seinem Anhänger und schob ihn einige Meter weit bis auf einen Grünstreifen. Dabei entstand am Auto Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Anhänger von rund 3.000 Euro.

