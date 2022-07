Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B 314 an der Einmündung zur Storzler Straße (13.07.2022)

Hilzingen-Riedheim (ots)

An der Einmündung der Bundesstraße 314 auf die Storzler Straße ist am Mittwochnachmittag ein Unfall mit einer verletzten Person und Blechschaden passiert. Eine 79-jährige Toyota-Fahrerin bog von der Storzler Straße nach links auf die B 314 ein. Zeitgleich bog ein aus Richtung Storzeln kommender 34 Jahre alter Mann mit einem Toyota von der B 314 nach links auf die Storzler Straße ab. Auf der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die 79-Jährige blieb unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Toyota des jungen Mannes kümmerte sich ein Abschleppdienst. An beiden Toyotas entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

