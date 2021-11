Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in einem Grünstreifen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagnachmittag (29.11.), gegen 16:15 Uhr, zu einem Brand in einem Grünstreifen an der Wiesenstraße in Dormagen aus. Die Fahrradstraße verbindet die Ortslagen Rheinfeld und Zons.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Nach ersten Erkenntnissen brannten bereits ausgesonderte Strommäste aus Holz.

Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist nunmehr Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell