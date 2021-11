Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen im Kreisgebiet - Schützen Sie sich in der dunklen Jahreszeit - Einbruchsschutzberatung jetzt telefonisch statt in Präsenz

Meerbusch, Korschenbroich, Jüchen (ots)

Aufgrund der pandemischen Lage hat die Kreispolizeibehörde im Rhein-Kreis Neuss ihre Einbruchsschutzberatung umgestellt. Ab sofort finden die Gruppenberatungstermine nicht mehr statt. Für Interessenten gibt es stattdessen die Möglichkeit, sich an den folgenden Terminen - 08.12.2021, 15.12.2021, 12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022, 23.02.2022 - in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter den Rufnummern 02131 300-25518 oder -25522, telefonisch beraten zu lassen.

In Meerbusch-Büderich gelangten am Freitag (26.11.), in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, Unbekannte über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Blumenstraße. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck. Auch im Ortsteil Osterath drangen ungebetene Gäste über die Terrassentür in ein Haus an der Karl-Rüsing-Straße ein. Art und Umfang der Beute ist derzeit noch unbekannt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag (27.11.), in der Zeit von 14:30 bis 18:50 Uhr.

An der Straße "Am Trietenbroich" in Korschenbroich verschafften sich Einbrecher in der Zeit von Freitag auf Samstag (26./27.11.), zwischen 18:30 und 3:25 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Haus. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Informationen Schmuck und Bargeld. Ebenfalls an der Rheydter Straße gingen ungebetene Gäste am Samstag (27.11.), in der Zeit von 16:30 bis 22:45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam an. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Die Stadt Jüchen blieb leider auch nicht vor Einbrechern verschont. Am Samstag (27.11.), zwischen 9 und 21:30 Uhr, gelangten Kriminelle über ein Fenster in ein Haus an der Straße "Grüner Winkel". Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Des Weiteren kam es am Wochenende zu insgesamt drei versuchten Einbrüchen in den oben genannten Städten.

Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell