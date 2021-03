Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 27.03.2021 um 20:35 Uhr, versuchte eine 19-jährige Rintelnerin mit ihrem Mercedes in Steinbergen an der Einmündung Feldstraße/Halbe Sasse zu wenden. Hierbei fuhr plötzlich ein unbekannter Pkw aus Richtung Rotes Tor kommend an dem Mercedes vorbei und touchierte diesen, woraufhin sich die Rintelnerin so erschrak, dass sie vom Bremspedal rutschte und gegen eine Grundstücksmauer prallte. Gesamtschaden etwa 800,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 05751/9545-0 an die Polizei Rinteln.

