POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Angebranntes Essen führt zu größerem Feuerwehreinsatz (13.07.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Angebranntes Essen in einer Wohnung eines Gebäudes in der Hardstraße hat am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Ein Bewohner hatte sich auf dem Herd ein Essen zubereitet, dass in der Folge anbrannte. Dadurch gerieten zunächst die Dunstabzugshaube und anschließend Teile der Küche in Brand. Bereits vor dem Eintreffen der mit vier Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückten Feuerwehr löschten Nachbarn den Küchenbrand. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt leichte Rauchgasverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

