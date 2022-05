Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Betrüger mit der Masche des Schockanrufs erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag waren bislang unbekannte Täter erfolgreich mit der Betrugsmasche des "Schockanrufs" und brachte eine 62 Jahre alte Böblingerin dazu, ihnen 20.000 Euro auszuhändigen. Die Seniorin bekam zunächst einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft machte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine schwangere Frau getötet worden sei. Um zu verhindern, dass die Tochter die Nacht im Gefängnis verbringen müsse, sei die Entrichtung einer Kaution in Form von Bargeld erforderlich. Letztendlich übergab die 62-Jährige auf Anweisung der Täter hin gegen 18:00 Uhr in der Rosenbergstraße in Stuttgart das Geld an einer ihr unbekannte Person. Es soll sich um einen schlanken, etwa 165 cm großen Mann gehandelt haben. Er hatte schwarze Haare und trug eine Jeans sowie eine schwarze Lederimitatjacke. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell