Friesoythe - Körperverletzung

Am Sonntag, 7. August 2022, gegen 4.15 Uhr, kam es im Bereich vor dem Schützenfestplatz zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährgen Mannes. Er wollte sich hier ein Taxi suchen und traf dabei auf zwei Männer, welche an einem Pkw angelehnt standen. Nachdem er die beiden Personen nach einem Taxi fragte, seien beide Männer auf ihn zugekommen. Einer der beiden habe ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin haben sich die Personen wieder zum Auto entfernt. Der 23-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 9. August 2022, gegen 07.40 Uhr fand ein Zeuge ein verunfalltes Fahrzeug in der Fladderburger Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte zuvor anscheinend mit seinem grünen Passat von der Fladderburger Straße nach rechts in die Straße Über der Lahe abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem dortigen Graben zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 9. August 2022, gegen 13.45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Kleintransporterfahrer aus dem Saterland die Europastraße. An der Kreuzung Grüner Hof wollte er diese überqueren und auf einen Parkplatz auffahren. Dabei kollidierte er mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer aus Friesoythe, der den dortigen Radweg befuhr. Der 18-jährige Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

