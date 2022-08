Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 9. August 2022, um 15.35 Uhr, fiel Polizeibeamten im Rahmen der Fußstreife eine Personengruppe im Mehrgenerationenpark auf, von denen zwei männliche Personen einen Joint konsumierten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der 25-jährige Mann aus Molbergen dem Jugendlichen den Joint überlassen hatte. Außerdem wurde weiteres mutmaßliches Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.

Am Abend, 20.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte bei einer Schule in Cloppenburg eine Gruppe Jugendlicher. Die Jugendlichen verstießen mit ihrem Aufenthalt gegen die Satzungen der Stadt Cloppenburg. Ein Jugendlicher führte zudem mutmaßliches Cannabis mit sich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später, gegen 21.00 Uhr, fanden Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle in der Bahnhofstraße, im Nahbereich eines 19-jährigen Mannes aus Cloppenburg, einen angerauchten Joint. Während der Kontrolle warf der Mann zudem einen Klemmleistenbeutel mit mutmaßlichem Marihuana weg. Dieses wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 9. August 2022, um 13.47 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Bahnhofsallee, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen die 27-jährige Halterin wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie die Fahrt zuließ.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 10. August 2022, um 1.05 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Nordwalde auf der Friesoyther Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 9. August 2022, um 15.30 Uhr, kollidierte eine 62-jährige Autofahrerin aus Molbergen bei der Kreuzung Hauptstraße/Varrelbuscher Straße beim Rechtsabbiegen an der grünen Ampel mit einer bevorrechtigten 51-jährigen Fahrradfahrerin aus Garrel. Diese hatte in diesem Moment den dortigen Überweg der Kreuzung bei Grün passiert. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 9. August 2022, um 15.20 Uhr, fuhren ein 40-jähriger Autofahrer aus Garrel und ein 20-jähriger Transporterfahrer aus Cloppenburg in dieser Reihenfolge auf der Garrel Straße in Richtung Garrel. Der 40-jährige Autofahrer musste dann verkehrsbedingt anhalten, woraufhin der 20-jähriger Mann auffuhr. Der Mann aus Garrel wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell