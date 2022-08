Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 7. August 2022, 21.00 Uhr und Montag, 8. August 2022, 9.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Wohnunterkunft in der Willohstraße ein und betraten die Gemeinschaftsräume. Hier wurden unter anderem mehrere Schränke geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe OT Neuscharrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 08. August 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Lorup und ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Werlte befuhren in genannter Reihenfolge die Hauptstraße von der Bundesstraße B401 kommend in Fahrtrichtung Neuscharrel. Im Streckenverlauf setzte der Werlter zum Überholen an. Als er sich bereits auf Höhe des Pkw des Lorupers befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Er übersah den Pkw des Werlters. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Werlter nach links aus. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 05. August 2022, kam es zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Marktstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 36-jährige Frau aus dem Saterland stellte ihren weißen Pkw HYUNDAI i30 auf dem Parkplatz am Pfarrhaus ab und ging mit ihrer Tochter auf den dortigen Spielplatz. Als sie gegen 16 Uhr wieder nach Hause fahren wollte, stellte sie einen frischen Frontschaden fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell