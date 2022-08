POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Schlägerei zwischen ca. 25 Personen

Am Freitag, 05. August 2022, kam es gegen 22.50 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Bekleidungsgeschäftes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 25 Personen. Anlass hierfür waren ersten Erkenntnissen zufolge Streitigkeiten zwischen einem 25-jährigen Mann aus Steinfeld und dessen 17-jähriger, ehemaliger Partnerin aus Sachsen-Anhalt, welche sich zur Vorfallszeit bei Familienmitgliedern in der Bahnhofstraße in Lohne aufhielt.

Der 25-Jährige erschien zur genannten Zeit in Begleitung mehrerer Angehöriger vor dem Wohnhaus der Familie seiner Ex-Freundin und begehrte Einlass. Nachdem ihm dieser verwehrt wurde, entwickelte sich draußen ein körperliches Handgemenge, an welchem sich neben den Angehörigen des 25-Jährigen auch zahlreiche Familienmitglieder seiner Ex-Partnerin beteiligten, und in dessen Verlauf Schlagwerkzeuge, Pfefferspray sowie auch eine ungeladene Schreckschusswaffe zum Einsatz kamen.

Insgesamt wurden 13 Personen beider Parteien durch die Handgreiflichkeiten und den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt und begaben sich zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Die Schreckschusswaffe wurde während der Sachverhaltsklärung vor Ort durch die eingesetzten Beamten aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

