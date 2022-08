Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß Kraftfahrtsteuergesetz

Am Sonntag, 07. August 2022, wurde gegen 13.00 Uhr auf der Hörster Heide ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten festgestellt, dessen an seinem PKW angebrachte Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall / Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am Sonntag, 07. August 2022, um 13.25 Uhr, befuhr eine 61-Jährige aus Bramsche mit einem Pedelec die Dammer Straße. Aufgrund einer Unebenheit im Streckenverlauf, stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich leicht.

Damme - Jugendliche zerschlagen Flaschen auf dem Gelände der Grundschule

Am Sonntag, 07. August 2022, um 18.35 Uhr, wurden zwei Jugendliche - ein 14-Jähriger aus Damme und ein 13-Jähriger aus Lohne - auf dem Gelände der Grundschule am Grünen Weg dabei erwischt, wie sie Glasflaschen zerstörten. Die Minderjährigen wurden durch die eingesetzten Beamten an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am vergangenen Samstag, zwischen 18.35 Uhr und 19.00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe am Gebäude der Volkshochschule/Familienbildungsstätte an der Wolfsburger Straße zerstört. Der Schaden beträgt 100,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 03. August 2022, in der Zeit von 15.20 Uhr bis 15.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Dornbusch, die Geldbörse samt Inhalt einer 31-Jährigen aus Vechta. Zur angegebenen Zeit besuchte die 31-Jährige das Freibad. Mit der in ihrer Geldbörse befindlichen EC-Karte wurden im Weiteren missbräuchlich Zahlungen vorgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Donnerstag, 04. August 2022, 16.00 Uhr, bis Freitag, 07. August 2022, 06.45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Karmeliterweg, einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw Daimler Smart fortwo Coupe, indem sie die Scheibe der Fahrertür einwarfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelec

Am Freitag, 05. August 2022, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße 34, auf dem Vorplatz der St. Georg Kirche, zwei Pedelecs des Herstellers E-BIKE-MANUFAKTUR. Bei den entwendeten Pedelecs handelt es sich um ein schwarzes Pedelec, Modellbezeichung "S003", sowie ein braun-schwarzes Pedelec, Modell "C005". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 06. August 2022, 14.50 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Bremer Straße in Vechta. Da an seinem Pkw die lichttechnische Einrichtung und der Luftfilter im Zusammenspiel mit der Schalldämpferanlage verändert worden waren, war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Um 15.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Großenkneten mit einem Pkw die Straße Am Südfeld in Vechta. Da er an seinem Fahrzeug das Fahrwerk verändert hatte, war die Betriebserlaubnis seines PKW ebenfalls erloschen. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit Radfahrern

Am Samstag, 06. August 2022, gegen 09.35 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger aus Vechta mit einem Rennrad den Radweg der Dinklager Landstraße in Lohne, von Dinklage kommend in Fahrtrichtung Bakum. Ein 15-Jähriger aus Bakum befuhr den Radweg mit einem Pedelec in entgegengesetzter Richtung. In eine leichten Linkskurve am dortigen Kreisverkehr kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer. Durch den Unfall erlitt der Rennradfahrer leicht Verletzungen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 07. August 2022, 12.20 Uhr, überholte eine 61-Jährige aus Lohne mit ihrem Gespann aus Pkw und Wohnwagen auf der Bakumer Straße in Lohne den Pkw eines 91-Jährigen aus Vechta. Ein bislang unbekannter Führer eine Pkw missachtete die Vorfahrt der überholenden, indem er von der Krimpenforter Straße nach rechts auf die Bakumer Straße abbog. Nur durch ein rasches Wiedereinscheren der 61-jährigen konnte diese einen frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw verhindern. Beim Einscheren kam es jedoch zum Zusammenstoße des Heck des Wohnwagens mit der Stoßstange des Pkw des 91-jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3500,00 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter 0444280846-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell