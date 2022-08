Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag, 07. August 2022, kam es gegen 04.10 Uhr auf dem Schützenplatz an der Thüler Straße zu einer Körperverletzung: Nach Angaben des 31-jährigen Opfers aus Cloppenburg sei er von einem bislang unbekannten männlichen Täter grundlos zu Boden geschlagen worden. Auf dem Boden liegend habe der Täter weiter auf ihn eingeschlagen. Nach der Tat sei der Mann als Beifahrer in einen grauen PKW VW Touran eingestiegen und weggefahren. Der Täter konnte vom Opfer wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175 cm bis 180 cm groß, - kräftige Statur, - südländisches Erscheinungsbild, - schwarze Haare, - schwarzer Vollbart.

Der Cloppenburger erlitt durch die Handgreiflichkeiten leichte Kopfverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verstoß nach dem Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 07. August 2022, wurde um 16.00 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines Electro-Scooters aus Friesoythe am Grünen Hof einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten Marihuanageruch fest. Da die Durchführung eines freiwilligen Drogen-Vortests von dem 27-Jährigen abgelehnt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Durchsuchung der persönlichen Gegenstände des Friesoythers wurde unter anderem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Saterland - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 07. August 2022, kam es gegen 16.30 Uhr Am Ostermoor zu einem Verkehrsunfall: Eine 26-jährige Frau aus dem Saterland befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Ostermoor in Fahrtrichtung Sedelsberg. In einer Linkskurve kam ihr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW der 3-er-Reihe entgegen, welcher aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Saterländerin nach rechts aus. Hierdurch geriet ihr Wagen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, bevor er letztlich auf einem Acker rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Barßel - Versammlung aus Protest gegen die derzeit geltende Corona-Politik

Am Sonntag, 07. August 2022, fand zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Versammlung aus Protest gegen die derzeit geltende Corona-Politik statt. An der Versammlung nahmen 20 Personen teil die sich ausgehend vom Sportboothafen durch den Ortskern und wieder zurück zum Ausgangspunkt bewegten. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen.

