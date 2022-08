Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 07.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Am 07.08.2022 gegen 03:03 Uhr kommt es auf dem Südring in Lohne zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger Fußgänger aus Dinklage geht zunächst auf dem Radweg entlang des Südrings und überquert plötzlich den Grünstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn. Er betritt die Fahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem PKW kommt. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer des PKW entfernt sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit. Der Fußgänger wird durch den Unfall leicht verletzt. Zeugen oder Beteiligte des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442 808460 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Am 06.08.2022 gegen 21:05 Uhr kommt es auf dem Visbeker Damm in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Vechta befährt mit zwei anderen Kradfahrern den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er zu Fall und stürzt mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wird dieser leicht verletzt und kommt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Kradfahrer bleiben unverletzt.

Steinfeld - Brand von zwei Betriebs- und Lagerhallen

Am Samstag, 06.08.22, gegen 17.15 Uhr, gerieten in Steinfeld, Wieferichs Hof, aus bislang ungeklärter Ursache zwei Betriebs- und Lagerhallen einer Maschinenbaufirma in Brand. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand eine Halle bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. In der zweiten Halle hatte sich das Feuer in den darüberliegenden Büro- und Wohnräumen ausgebreitet. Insgesamt waren ca. 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Vechta im Einsatz, ebenso drei Drehleiterfahrzeuge. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Neuenkirchen/Vörden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 06.08.22, 21.15 Uhr, teilte eine Zeugin mit, dass eine männliche Person mit seinem PKW vor ihr die Straße Im Ohbusch in Schlangenlinien befährt und dabei auch in die entgegenkommende Fahrspur kommt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 42-jährige Fahrzeughalter aus Neuenkirchen/Vörden an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,36 Promille, es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

