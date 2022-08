Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am Samstag, 06. August 2022, kam es gegen 18:33 Uhr in der Straße Steinland zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Streife der Polizei war anlässlich einer Körperverletzung vor Ort eingesetzt. Dem 29-Jährigen Beschuldigten wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkam. Als die Polizeibeamten diesen mittels einfacher körperlicher Gewalt durchsetzen wollten, trat der Mann eine 46-jährige Polizeibeamte. Diese wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Lastruper konnte anschließend bis zum Morgen des 07. August 2022 in Gewahrsam genommen werden. Außerdem wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen, da er einen Atemalkoholwert von 1,62 Promille hatte.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. August 2022, wurde gegen 00:29 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen auf der Lagestraße kontrolliert. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,23 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 06. August 2022, kam es zwischen 16:45 und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Touran, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 800 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstag, 06. August 2022, kam es gegen 20:20 Uhr an der Kreuzung der Varrelbuscher Straße und der Amerikastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel bog von der Amerikastraße nach links in Varrelbuscher Straße ab. Hier geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem dort wartenden Pkw einer 28-jährigen Frau aus Wildeshausen zusammen. Hierdurch wurde diese leicht verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 18000 Euro geschätzt.

