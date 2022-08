Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 05/06.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung-

Am 05.08.2022; 18:55 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Paketauslieferer aus Wildeshausen mit seinem LKW Sprinter die Oldenburger Straße in Vechta und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es folge die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta -Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger-

Am 05.08.2022; 16:08 Uhr, kam es in Vechta, Botenkamp, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem 65-jährigen Fußgänger aus Vechta. Der unbekannte männliche Pedelec-Fahrer befuhr ordnungswidrig den Fußgängerweg und kollidierte mit dem Fußgänger, welcher mit seinem angeleinten Hund unterwegs war. Der Fußgänger wird leicht verletzt und stürzt in ein Gebüsch, während der Pedelec-Fahrer flüchtet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta -Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin-

Am Fr., 05.08.2022, gg. 17.20 h befuhr ein 19-jähriger aus Emstek mit einem Kleintransporter die Falkenrotter Straße in Vechta in Rtg. Ortsauswärts. Er wollte nach links in die Kolpingstraße abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende, auf dem dortigen Radstreifen fahrende 49-jährige Radfahrerin aus Vechta. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. An den Fahrzeugen entstand eine Gesamtschaden von geschätzten 1700,- Euro !

Vechta OT Langförden- Diebstahl von Fahrrädern

Im Tatzeitraum vom 04.06.2022, gegen 15:00 Uhr, bis zum 05.06.2022, gegen 14:30 Uhr kam es in der Bischof-Lüers-Straße in Vechta OT Langförden zu einem Diebstahl von zwei verschlossenen Kinderfahrrädern im Wert von ca. 1000 Euro. Die Fahrräder befanden sich in einem im Garten befindlichen Carport. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl von Fahrrädern

Am 05.06.2022, zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es in der Großen Straße auf dem Vorplatz der St. Georg Kirche zu einem Diebstahl von zwei verschlossenen Pedelecs im Wert von ca. 5000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell