Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum vom 21.07.2022/17:00 Uhr bis zum 04.08.2022/11:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise zwei Fensterscheiben bei einem unbewohnten Gehöft in der Straße Hüttenkamp in 49692 Cappeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cappeln unter der Telefonnummer 04478/95860-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Am 03.08.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, offensichtlich mit einem LKW oder einer Sattelzugmaschine, vom Forstweg nach links in die Straße Holthöge in 49632 Essen (OL) ab und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen unter der Rufnummer 05434/92470-0 in Verbindung zu setzen.

