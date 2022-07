POL-NMS: 220711-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall B 203 Höhe Holzdorf

Tüttendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - In der Nacht vom 06.07.2022 auf den 07.07.2022, in der Zeit von 22.15 Uhr - 07.00 Uhr, wurde von einem Privatgrundstück in der Straße Kronshörn in Tüttendorf ein grauer VW Bus gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug auf ihrem Grundstück geparkt und verschlossen. Als sie dann heute Morgen gegen 07.00 Uhr ...

