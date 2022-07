Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220707-1-pdnms VW Bus vom Grundstück in Tüttendorf gestohlen, Zeugen gesucht

Tüttendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 06.07.2022 auf den 07.07.2022, in der Zeit von 22.15 Uhr - 07.00 Uhr, wurde von einem Privatgrundstück in der Straße Kronshörn in Tüttendorf ein grauer VW Bus gestohlen.

Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug auf ihrem Grundstück geparkt und verschlossen.

Als sie dann heute Morgen gegen 07.00 Uhr wieder mit ihrem VW Bus fahren wollte, stellte sie fest, dass dieser gestohlen worden war.

Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen ca. 7 Jahre alten VW Bus in der Farbe Grau, das Kennzeichen lautet RD-A 120, das Fahrzeug hat einen frischen beschädigten Fahreraußenspiegel, der Zeitwert des Fahrzeuges beträgt ca. 25000 Euro.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern zu dem Diebstahl.

Wer hat in der Nacht zum 07.07.2022 etwas Auffälliges in Tüttendorf beobachten können, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den beschriebenen VW Bus fahrend in der Nacht gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch an die 04351-89212600.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

