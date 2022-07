POL-NMS: 220705-2-pdnms Vorsicht, präparierte Köder an Hundewiese in Osterrönfeld

BAB 7, Quickborn (ots) - Am 04.07.2022 gegen 23.20 Uhr kam es zu einem Motorplatzer an einem PKW auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Quickborn. Die Firma Via Solution wurde beauftragt, den Seitenstreifen vom ausgetretenen Öl zu reinigen, hierfür musste auch der rechten Fahrstreifen durch Via Solution gesperrt werden. Gegen 02.15 Uhr am 05.07.2022 fuhr ein 30 jähriger ...

