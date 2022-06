POL-PPWP: Autofahrer fährt Schlangenlinien

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am Dienstagabend wollte ein 59-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße wenden. Er fuhr vorwärts in eine Grundstückseinfahrt, um dort in einem Zug zu wenden. Möglichweise aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen 17-Jährigen, der mit seinem Roller in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte und prallte gegen ein in der Einfahrt ...

mehr