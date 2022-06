Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter geklaut

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben sich am Dienstagvormittag in Queidersbach einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Nach Angaben des Eigentümers hatte er den Elektroroller gegen 6.30 Uhr in der Straße "Auf der Heide" in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt - als er ihn rund sechs Stunden später wieder benutzen wollte, war er nicht mehr da.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 51-Jährige nicht geben. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den Roller an sich genommen hat oder damit herumgefahren ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell