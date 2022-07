POL-NMS: 220704-4-pdnms Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen in Eckernförde

Eckernförde (ots) - Am 02.07.2022 kam es zwischen 12.00 - 14.05 Uhr auf dem beschrankten Parkplatz am Hafen zwischen dem Rundsilo und einem italienischen Restaurant in der Frau-Clara-Straße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Ein silberner Kleinbus hatte einen dunkelgrauen BMW beim Ausparken an der Heckschürze touchiert und war anschließend ohne ...

mehr