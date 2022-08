Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, den 06. August 2022, um 11.30 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei ein in sog. Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Bundesstraße 401 in 26169 Friesoythe. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe kontrollierten daraufhin eine 33-jährige Frau aus Ostrhauderfehn, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Papenburg fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Anhaltspunkte einer möglichen Alkoholbeeinflussung gewonnen werden. Die Durchführung eines Atemalkoholtests wurde verweigert und folglich die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Ostrhauderfehnerin im Bereich Oldenburg aufgrund einer aktuellen Unfallbeteiligung gesucht wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

26169 Friesoythe - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 06. August 2022, um 14.35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats einen 18-jährigen Friesoyther, welcher mit seinem E-Scooter die Ellerbrocker Straße befuhr. Für das Elektrokleinstfahrzeug bestand kein erforderlicher Versicherungsschutz, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Den Friesoyther erwartet nun ein Strafverfahren.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag, 06. August 2022, auf Sonntag, 07. August 2022, kam es auf dem Parkplatz des hiesigen Schwimmbades zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Tatzeitraum von ca. 23.30 Uhr bis 01.00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen an der genannten Örtlichkeit abgestellten schwarzen Toyota Yaris - das Fahrzeug wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe. Tel.: 04491-93160

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 06. August 2022, kam es zwischen 14.15 Uhr und 14.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe. Tel.: 04491-93160

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 06. August 2022, um 17.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße in 26169 Friesoythe zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Saterländer befuhr mit seinem PKW die Glittenbergstraße und beabsichtigte auf die Kreisstraße aufzufahren, hierbei übersah er einen bevorrechtigten 29-jährigen Friesoyther, welcher mit seinem Fahrzeug in Richtung Elisabethfehn fuhr. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 16-jährige Mitfahrer aus dem Fahrzeug des 18-jährigen Saterländers wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell