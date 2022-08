Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur einer Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 07. August 2022, kam es gegen 20.25 Uhr in der Stormstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pedelec die Stormstraße in Richtung Körnerstraße. Im Streckenverlauf stürzte er alleinbeteiligt gegen einen am Straßenrand abgestellten PKW VW T-ROC eines 67-jährigen Cloppenburgers, wodurch Sachschaden am PKW verursacht wurde. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell