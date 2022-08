Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 7. August 2022, 23.00 Uhr und Montag, 8. August 2022, 9.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen ein Hotel in der Poststraße und brachen gewaltsam in den Schankraum sowie in einen dortigen Büroraum ein. Sie entwendeten bei dem Einbruch mehrere Kellnergeldbörsen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. Juli 2022, 16.30 Uhr und Montag, 8. August 2022, 6.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Kran, welcher auf einer Baustelle in der Alten Löninger Straße stand, ca. 100 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 8. August 2022, kam es um 07.05 Uhr in der Lindenallee zu einem Verkehrsunfall: Ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen befuhr die Straße Hoher Weg aus Richtung der Bundesstraße B72 kommend. Auf Höhe der Kreuzung Hoher Weg / Lindenallee / Schmählstraße übersah er den PKW einer von rechts kommenden, bevorrechtigten Frau aus dem Saterland, welche die Lindenallee in Fahrtrichtung Petersfelder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Saterländerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 8. August 2022, kam es gegen 14.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 61-jähriger Mann aus Westoverledingen hielt mit seinem grau-metallic-farbenen PKW VW Sportsvan Kombi in Höhe der dortigen Apotheke auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Cloppenburg. Ein bislang unbekannter Fahrer eins orangefarbenen LKW mit Kranaufbau befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als er schon fast am PKW des Westoverledingers vorbeigefahren war, stieß er leicht gegen den linken Außenspiegel des PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweis: Die Unfallstelle befindet sich entlang der Umleitungsstrecke durch Garrel, da die Bundesstraße B72 derzeit voll gesperrt ist. Es fließt zur Zeit viel auswärtiger Verkehr durch Garrel, der ansonsten über die B72 fahren würde. Der Schadensverursacher muss deshalb keinen direkten Bezug zu Garrel haben, sondern kann auch von Außerhalb kommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. August 2022, kam es zwischen 09.10 Uhr und 09.45 Uhr im Lankumer Ring zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg hatte seinen schwarzen Pkw BMW 118i auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Kratzer am Kotflügel und der hinteren rechten Tür fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 8. August 2022, kam es gegen 11.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 59-jähriger Fahrer eines PKW-Anhänger-Gespanns aus Löningen befuhr die Straße Keemoor in Richtung Osnabrücker Straße und beabsichtigte, nach rechts aus der untergeordneten Osnabrücker Straße auf die Bundesstraße B68 aufzubiegen. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß mit einem E-Scooter auf dem Fuß-/Radweg fahrenden 29-Jährigen aus Lastrup. Es kam zum Zusammenprall, bei dem der Fahrer des E-Scooters auf die Motorhaube des PKW prallte, stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Lastrup - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten LKW und anschließender -flucht/ Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag, 08. August 2022, kam es um 21.00 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit einem roten Sattelschlepper in einer Kolonne, bestehend aus mehreren Sattelzügen, die Bundesstraße B213 aus Löningen kommend in Fahrtrichtung Lastrup. Im Streckenverlauf(sogenannte 2-1-Straßenführung) leitete er trotz geltendem Überholverbot einen Überholvorgang ein. Er überholte mehrere Fahrzeuge und befuhr dabei die sich hieran anschließende Sperrfläche bis auf die Gegenfahrbahn. Ein ihm entgegenkommender 22-jähriger Pkw-Fahrer Emden aus musste seinen Überholvorgang abbrechen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein zu diesem Zeitpunkt neben dem Verursacher befindlicher Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Situation und begann seine Geschwindigkeit zu reduzieren, um ihm das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Dieses ignorierte der LKW-Fahrer jedoch und überholte noch einen weiteren, vor diesem LKW befindlichen Sattelzug. Aufgrund des o.g. entgegenkommenden PKW scherte der unbekannte LKW-Fahrer wieder nach rechts ein. Durch das plötzliche Wiedereinscheren mussten die auf der Fahrbahn befindlichen LKW-Fahrer eine Vollbremsung einleiten. Es kam es zu mehreren Zusammenstößen nachfolgender Sattelzüge, wodurch ein Gesamtsachschaden von 40.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum LKW des Verursachers bzw. zu seiner Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 in Verbindung zu setzen.

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 06. August 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 07. August 2022, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen am Sportring einen grauen PKW VW Golf eines 26-jährigen Cappelners im Bereich der Fahrertür und der Motorhaube. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz entlang des Sportgeländes des SV Cappeln, unmittelbar neben den dortigen Glascontainern abgestellt (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5291693).

Am gestrigen Nachmittag erschien ein 25-jähriger Mann aus Cappeln auf der dortigen Polizeidienststelle, um ebenfalls eine Sachbeschädigung an seinem PKW Citröen C3 zur Anzeige zu bringen. Sein Fahrzeug war im Tatzeitraum anlässlich der Sportwoche des SV Cappeln ebenfalls auf dem Parkplatz entlang des Sportgeländes abgestellt gewesen. An seinem PKW wurde durch bislang unbekannte Personen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die hintere Tür auf der Beifahrerseite, die Kotflügel rechts und links sowie die Heckklappe zerkratzt. Auch der Heckscheibenwischer wurde beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten sollen noch acht bis zehn weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Mögliche Geschädigte sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell