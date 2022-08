Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Taschendiebstahl

Am Montag, 8. August 2022, zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 82-jährigen Frau, welche sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Quakenbrücker Straße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 30. Juli 2022, 22.30 Uhr und Sonntag, 31. Juli 2022, 00.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes E-Bike der Marke Manufaktur, C004, welches verschlossen in der Straße Pastors Kamp stand. Im Fahrradkorb lag zudem eine Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Erwachsenen-Dreirades

In der Zeit zwischen Montag, 25. Juli 2022, und Dienstag, 26. Juli 2022, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Erwachsenen-Dreirad der Marke Wild Eagle. Es stand zu diesem Zeitpunkt verschlossen in einem Carport in der Christoph-Bernhard-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 1. August 2022, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Trekking-Herrenrad der Marke Viktoria, welches verschlossen bei einem Freibad in der Straße Am Waldbad abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Brand

Am Montag, 8. August 2022, gegen 12.20 Uhr, verbrannte ein Anwohner in der Ravensberger Straße auf der Hofeinfahrt Holz in einem Blecheimer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff das Feuer auf daneben befindliche Holzpaletten und -reste über. Im weiteren Verlauf weitete sich der Brand schließlich auf zwei Pkw aus, welche auf der Hofeinfahrt standen. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden gelöscht.

Vechta - Sachbeschädigung / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

In der Zeit zwischen Sonntag, 7. August 2022, 9.00 Uhr und Montag, 8. August 2022, 7.31 Uhr, beschmierte eine unbekannte Person den Gehweg am Alten Bahndamm in der Schweringer Straße in pinker Sprühfarbe mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Darüber hinaus beschädigte die Person auch eine Sitzbank sowie einen Mülleimer, indem sie diese Zeichen auf die Gegenstände ritzte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Samstag, 6. August 2022, zwischen 19.00 Uhr und 23.45 Uhr, zerschlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines Audi Q7, welcher in der Wildeshauser Straße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 06. August 2022, kam es um 16.45 Uhr in der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Zur Vorfallszeit befuhr ein 30-jähriger aus Wildeshausen mit seinem schwarzen Pkw Skoda Fabia die Brägeler Straße aus Richtung Lohne kommend in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf kam ihm im Verlauf einer Kurve ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der über die Fahrbahnmitte hinaus auf der Fahrspur des Wildeshauseners fuhr. Dieser versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß der beiden Außenspiegel aber nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell