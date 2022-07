POL-OG: Hohberg - Unter Alkoholeinfluss "umgeparkt"

Bischweier (ots) - Nach einem Vorfall in der Straße "An der Ziegelei" haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und konnten im Rahmen der Fahndung einen unerwarteten Erfolg verbuchen. Am frühen Dienstagmorgen gegen 1:45 Uhr soll ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger eine ehemalige Partnerin vor einem Gebäude angetroffen haben und diese unter anderem bedroht haben. Während die alarmierte ...

mehr