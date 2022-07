Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Nach Fahndung festgenommen

Bischweier (ots)

Nach einem Vorfall in der Straße "An der Ziegelei" haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und konnten im Rahmen der Fahndung einen unerwarteten Erfolg verbuchen. Am frühen Dienstagmorgen gegen 1:45 Uhr soll ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger eine ehemalige Partnerin vor einem Gebäude angetroffen haben und diese unter anderem bedroht haben. Während die alarmierte Polizei auf dem Weg nach Bischweier war, suchte der Verdächtige das Weite. Im Laufe der Suche nach dem 24-Jährigen fiel einer Streifenbesatzung ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Nach kurzem Versuch das Glück in der Flucht zu suchen, ließen beide Personen den Roller in der Straße "In der Schlucht" zurück und flüchteten zu Fuß weiter. Dabei konnte der Sozius, ein 18-Jähriger, ergriffen werden. Wie sich herausstellte, bestanden gegen ihn Haftbefehle zur Vollstreckung von mehreren Tagen Jugendarrest, die nun vollzogen werden können. Dem nicht genug erbrachte die Überprüfung des Motorrollers, dass dieser Mitte Juni in der Baden-Badener Balzenbergstraße offenbar entwendet wurde. Ein Ermittlungsverfahren soll nun die noch offenen Fragen, unter anderem zur Identität des Fahrers, klären.

/rs

