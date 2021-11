Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wechselfallenbetrug

Kelberg (ots)

Am 18.11.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte männliche Person in einen Supermarkt in der Bonner Straße in Kelberg.

Hier gab er vor, dass er dringend Geld gewechselt haben bräuchte.

Er ließ sich mehrfach verschiedenste Beträge in unterschiedlichen Stückelungen geben.

Bei Kassenschluss am Abend wurde ein Fehlbetrag festgestellt.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06591 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 erbeten werden.

