Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht/Beschädigung einer Straßenlaterne

Prüm (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 01.11.-11.11.2021 wurde am Ortseingang von Lützkampen auf der Landstraße 13 bzw. Grenzstraße, in Höhe der dortigen Verkehrsinsel, ein rechts neben der Fahrbahn stehender Pfosten einer Straßenlaterne erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Als Verursacher kommt vermutlich ein größeres Fahrzeug, LKW oder landwirtschaftliches Fahrzeug, in Betracht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell