POL-PDWIL: Taschendiebstahl im LIDL Markt Prüm

Am 17.11.2021 kam es in der Zeit von 17:30 - 18:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl im Lidl-Markt in Prüm. Die Geschädigte hatte ihre braune Ledergeldbörse in ihrer Handtasche verstaut, welche sie am Einkaufswagen befestigt hatte. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder auffällig verhaltenen Personen im Tatzeitraum angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

