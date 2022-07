POL-OG: Achern - Alkohol am Steuer

Haslach im Kinzigtal (ots) - Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagabend einen 7-jährigen und einen 11-jährigen Jungen in der Ringstraße verletzt haben. Der Mann sei den Jungen zunächst zu Fuß begegnet und zeigte sich laut Angaben der Kinder bereits hier schon aggressiv. Er soll sich daraufhin allerdings wieder entfernt haben. Gegen 20 Uhr sei der Unbekannte erneut erschienen - diesmal in einem schwarzen VW ...

