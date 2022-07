Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Hinweise zu Exhibitionist erbeten

Rheinau, Freistett (ots)

Bei einem Aufenthalt am Petersee machten eine 32- und eine 41-Jährige am Sonntagmittag eine unliebsame Begegnung. Laut Schilderung der Frauen soll ein bislang Unbekannter gegen 14:15 Uhr zunächst ungefragt Fotos von ihnen gemacht haben. Als die Frauen das Wassers verließen, soll der Mann in das Sichtfeld der beiden Badegäste gesprungen sein und vor ihnen masturbiert haben. Um den unbekannten Mann nun hierfür zur Rechenschaft ziehen zu können, werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten machen können gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

