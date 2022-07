POL-OG: Seelbach - Alkoholisiert

Achern (ots) - Nach einem Einbruch in einen holzverarbeitenden Betrieb in Achern sind die Beamten des örtlichen Polizeireviers auf der Suche nach den unbekannten Langfingern und möglichen Zeugen. Zwischen vergangenem Samstag und dem Montagmorgen drang der ungebetene Besuch in eine Firma in der Straße "Heid" ein und brach mehrere Schränke und Spinde auf. Hieraus entwendeten sie mehrere Geräte wie beispielsweise ...

mehr