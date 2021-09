Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Dieb von Anwohnerin entdeckt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (30. September 2021) ist ein Dieb geflüchtet, nachdem er von einer Anwohnerin am Dr.-Hirschfelder-Platz entdeckt worden war.

Gegen 1:40 Uhr wurde die Anwohnerin von einem lauten Geräusch geweckt. Sie beobachtete einem Mann, der in das leicht geöffnete Fenster eines Autos griff, die Tür öffnete, sich auf den Beifahrersitz setzte und mit einer Taschenlampe hantierte. Von ihrer Wohnung aus sprach die Krefelderin den Mann an, woraufhin dieser plötzlich in Richtung Südwall flüchtete. Sie informierte die Polizei. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der Täter hat eine normale Statur, dunkelblonde Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein Cap in dunkel und weiß, eine rote Sportjacke, eine blaue Hose und auf dem Rücken einen schmalen, länglichen Campingrucksack.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (404)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell