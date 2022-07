Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Mit Flaschen geworfen

Baden-Baden, Oos (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 27-Jährigen führte am Montagmorgen zu Verletzungen eines 54 Jahre alten Mannes und zu einem Polizeieinsatz. Gegen 7:20 Uhr soll der augenscheinlich alkoholisierte Mann in der 'Westliche Industriestraße' zuerst Flaschen gegen eine Wand geworfen haben. Auf die Ansprache des Mittfünfzigers reagierte er offenbar mit einem Angriff auf diesen, bei welchem er schlussendlich zerschlagene Bierflaschen auf den 54-Jährigen geworfen haben soll. Die so beigefügten Verletzungen des Angegriffenen mussten in einer Klinik behandelt werden. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden brachten den 27-Jährigen in die Spezialklinik zurück, aus welcher er sich am Freitag entfernt hatte. /ma

