Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Reinsfeld (ots)

Im Zeitraum von 17:00-17:40 Uhr des 08.11.2021 kam es im "Heidering" in Reinsfeld zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW der Marke BMW. Am besagten PKW wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-91510 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell