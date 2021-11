Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Wellen (ots)

Am Montag dem 08.11.2021, zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr, ist es in der Moselstraße auf der Bahnunterführung in Wellen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen, wobei das dortige Brückengeländer stark beschädigt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Verursacher um eine Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und / oder Verursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

