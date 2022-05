Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht von Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (19.05.2022), gegen 19:50 Uhr, wollte ein 57-jähriger Autofahrer von einer Tankstelle auf die Brunckstraße auffahren und kollidierte mit einem kreuzenden Radfahrer. Der Radfahrer stürzte dabei auf die Motorhaube des 57-Jährigen. Anschließend stieg der Radfahrer wieder auf sein Fahrrad und setzte seine Fahrt fort, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Ob der Radfahrer durch den Unfall verletzt wurde, ist bislang unklar. An dem Auto des 57-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell