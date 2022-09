Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck OT Drüber

24.09.2022, ca. 20.20 Uhr

Einbeck OT Drüber (tt) Am 24.09.2022, gegen 20.20 Uhr, ereignete sich in der Einbecker Ortschaft Drüber ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer bog mit seinem Lkw vom Klapperweg in die Straße An der Schule ein. Hierbei kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Gartenzaun. Obwohl der spätere Unfallverursacher zunächst angab, das Fahrzeug nicht geführt zu haben, konnten Ermittlungen diese Aussage noch vor Ort widerlegen. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, die seine Fahruntüchtigkeit bestätigte. Es wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell