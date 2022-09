Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Katzenbabys im Gebüsch aufgefunden

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Brandelbeek, Sonntag, 25.09.22, 14.35 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Sonntag, 25.09.22, 14.35 Uhr meldete sich eine 38-jährige Kalefelderin bei der Polizei und teilte mit, dass sie im Bereich der Straße Brandelbeek, in Düderode zwei Katzenbabys in einem Gebüsch gefunden habe. Die Kitten, die offensichtlich schon eine Zeit in dem Gebüsch kauerten, wurden vermutlich von einer, in der Nähe der Fundstelle lebenden, verwilderten Hauskatze zurückgelassen. Die Meldende nahm die Tiere zunächst an sich, um sie in der Folge durch einen Tierarzt behandeln zu lassen. Ob die Tiere nach der Behandlung vollständig wieder gesund werden, ist noch ungewiss. Die Finderin kümmert sich derzeit aufopferungsvoll um die geschwächten Tiere. Sie würde den beiden Kitten nach erfolgreicher Starthilfe in das Leben ein neues zu Hause geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell