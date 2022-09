LPI-GTH: Brand eines Vereinsheimes

Gotha/Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem gestrigen Abend und den frühen Stunden des heutigen Tages führte die Polizei Gotha Verkehrskontrollen durch. In der Dr.-Troch-Straße fuhr ein 29-Jähriger seinen Seat, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. In der Suhler Straße wurde ein 46-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Dieser wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht nachdem der Mann einen Atemalkoholwert von circa 1,7 Promille ...

