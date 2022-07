Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Die Polizei auf dem Deichbrand-Festival - Zwischenfazit am Samstagabend

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am dritten Festivaltag befinden sich nach Angaben des Veranstalters knapp 50.000 Besucher auf dem Gelände. Das Infield war bereits bei den ersten Acts gut besucht.

Aus polizeilicher Sicht verläuft das Festival weiterhin ruhig. Einige z.B. am Vortag angezeigten Diebstähle oder Unterschlagungen relativierten sich dadurch, dass die Geschädigten ihre Sachen an den Fundbüros wieder in Empfang nehmen konnten.

Am Samstag wurden weitere festivaltypische Straftaten wie Diebstähle, Körperverletzungen oder Erschleichen von Leistungen (z.B. das Betreten des Geländes ohne Festivalbändchen) festgestellt. Bisher wurde eine mittlere, zweistellige Anzahl an Strafverfahren eingeleitet.

Wir wünschen allen Festivalteilnehmern weiterhin viel Spaß, wir sind für euch im Einsatz.

