POL-CUX: Die Polizei auf dem Deichbrand-Festival - Zwischenfazit am Freitagabend

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am 20.07.2022, gegen 08:00 Uhr kontrollierten die Beamten des PK Geestland ein Gespann aus PKW SUV und Anhänger auf der A27 in der Gemarkung Wurster Nordseeküste. Die zulässige Gesamtmasse des Gespanns wies mehr als 3500kg auf und erforderte hiermit die Führerscheinklasse BE. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Geestland konnte diese ...

mehr