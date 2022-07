Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 20.07.2022, gegen 08:00 Uhr kontrollierten die Beamten des PK Geestland ein Gespann aus PKW SUV und Anhänger auf der A27 in der Gemarkung Wurster Nordseeküste. Die zulässige Gesamtmasse des Gespanns wies mehr als 3500kg auf und erforderte hiermit die Führerscheinklasse BE. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Geestland konnte diese nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

BAB 27 - Wurster Nordseeküste - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am 20.07.2022, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland ein Gespann aus PKW und Pferdeanhänger auf der A27 auf dem Autobahnparkplatz Midlum. Die 22-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Jemgum befand sich auf dem Weg zum Deichbrand-Festival. In dem Anhänger wurden diverse Gegenstände für das Festival mitgeführt, obwohl der Pferdeanhänger mit einem grünen Kennzeichen versehen war. Hiermit ist der Anhänger steuerbefreit und nur für Sport- oder landwirtschaftliche Zwecke einzusetzen. Gegen die Fahrzeugführerin und den Fahrzeughalter werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

BAB 27/ Bremerhaven - Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol

Am 21.07.2022 wird der Polizei kurz vor 8:00 Uhr ein Sattelzug auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Geestemünde mitgeteilt. Das Fahrzeuggespann solle laut Aussagen des Anrufers nach links und rechts über die Leitlinien hinausfahren. In diesem Zusammenhang hätten mindestens zwei Fahrzeuge, welche den Sattelzug auf dem Überholfahrstreifen überholen wollten, bremsen müssen. Der Sattelzug verlässt die A27 an der Anschlussstelle Wulsdorf. Dort können Beamte des Poizeikommissariats Geestland das Fahrzeuggespann, sowie den 61-jährigen Fahrzeugführer aus Zetel ansprechen. Dieser hatte sich in diesem Augenblick zur Ruhe gelegt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,38 Promille. Entsprechend muss sich der Fahrer nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die vom Zeugen geschilderten Bremsvorgänge der zwei Fahrzeuge könnten eine Gefährdung darstellen. Dazu benötigt die Polizei die Aussagen der betroffenen Fahrer. Sollten Sie Hinweise auf den Vorfall haben oder sogar selbst betroffen sein, nimmt die Polizei Geestland Aussagen unter 04743/ 928-0 an.

