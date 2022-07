Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Pedelec und PKW

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum-Neufeld. Am gestrigen Dienstag (19.07.2022) kam es Nachmittags bei hohen Temperaturen im Bereich Dorum Neufeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 72-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Mulsum und einem 71-jährigen PKW-Fahrer aus Schiffdorf. Die auf dem Zweirad befindliche Dame fuhr auf die bevorrechtigte Straße ein, ohne dabei den Fließverkehr zu beachten. Ein heftiger Zusammenstoß konnte durch ein Ausweichmanöver des Schiffdorfers noch verhindert werden, sodass es nicht zu Verletzungen kam. Dennoch entstand Sachschaden am PKW und am Pedelec. Bei der 72-jährigen konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Gegen die Mulsumerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell