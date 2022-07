Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrzeugführer schwer verletzt und alkoholisiert (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am gestrigen Montag (18.07.2022) kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Wanhödener Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Land Hadeln war mit seinem Transporter in Richtung Wanna unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Transporter wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell