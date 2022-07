Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 17. Juli 2022

Wildunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Geestland - Zwischen Köhlen und Ringstedt. Am Sonntag, den 17. Juli 2022, gegen 04.00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei ein Wildunfall mit einem beteiligten Pkw im Bereich 27624 Geestland, dortige Landesstraße 128, zwischen den Ortschaften Köhlen und Ringstedt, gemeldet. Hierbei gab der 21-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Geestland an, mit einem die Fahrbahn querendem Reh kollidiert zu sein. Vor Ort eingetroffen, wurde bei dem 21-Jährigen durch die Beamten des Polizeikommissariats Geestland Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Am verunfallten hochwertigen Pkw der Marke Porsche entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Dieser musste durch ein verständigtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Das Tier verendete vor Ort. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

Mehrere Einbruchdiebstähle aus Zigarettenautomaten

Schiffdorf-Wedel / Beverstedt / Wurster-Nordseeküste-Wremen. In der Nacht von Freitag, den 15. Juli, auf Samstag, den 16. Juli 2022, öffneten bislang unbekannte Täter jeweils gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Beverstedt, Sophie-Scholl-Straße, sowie in Schiffdorf-Wehdel, Wesermünder Straße. In der darauffolgenden Nacht von Samstag auf Sonntag erfolgte ein Einbruchdiebstahl aus einem Zigarettenautomaten in der Gemeinde Wurster Nordseeküste, OT Wremen, Straße "Am Wremer Tief". Bei allen drei Taten wurden jeweils Zigaretten und Bargeld entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/9480, oder der Polizei in Geestland, Tel. 04743/9280, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

Schiffdorf-Wedel. Im Zeitraum von Samstag, den 16. Juli, 08.30 bis 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Silberseestraße ein und flüchteten im Anschluss mit Diebesgut unerkannt. Die Gesamtschadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/9480, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

